"В штатном режиме": Сбербанк о работе в условиях отключения от SWIFT

Сбербанк РФ стал восьмым российским банком, который отключают от SWIFT в рамках санкций против России в связи с вторжением в Украину. По словам представителей банка, отключение от системы не меняет ситуацию с международными расчетами.

"Сбербанк работает в штатном режиме. Основные ограничения уже действуют. Отключение от межбанковской системы передачи информации и совершения платежей SWIFT не меняет текущую ситуацию в международных расчетах", - сообщили во вторник в пресс-службе банка.

Систему SWIFT финансовые организации используют для осуществления трансграничных переводов. На сегодняшний день к ней подключены свыше десяти тысяч банков более чем в 200 странах. SWIFT - независимая международная организация. Система позволяет организациям из разных стран быстро и безопасно переводить друг другу платежи. У отключенных от нее банков возникают трудности при зарубежных расчетах.

Однако в случае со Сбербанком отключение от SWIFT действительно мало меняет ситуацию. В первый день войны в Украине США внесли Сбер в список CAPTA, что означает блокировку корреспондентских счетов. Шестого апреля санкции против Сбербанка были ужесточены — он оказался в списке SDN, что привело к блокировке активов и запрету для американских компаний и физических лиц на взаимодействие с организацией. Уже на следующий день Сбер прекратил для своих клиентов все валютные переводы за границу, напоминает Forbes.

При этом совершать переводы в рублях и валюте внутри РФ клиенты могут. "Внутрироссийские операции не зависят от SWIFT и будут проводиться банком в стандартном режиме", - отмечается на сайте Сбербанка.С 2014 года в России существует аналог SWIFT - СПФС - Система передачи финансовых сообщений, которая была создана, чтобы платежи внутри страны могли проводить банки под санкциями.

К 30 мая от системы SWIFT уже были отключены семь российских финансовых организаций: ВТБ, банки "Открытие" и "Россия", Промсвязьбанк, Совкомбанк, Новикомбанк и ВЭБ.РФ.

Накануне ЕС согласовал шестой пакет антироссийских санкций, в который входят частичное эмбарго на импорт российской нефти и отключение Сбербанка от SWIFT.

Сбербанк – крупнейший банк в России и СНГ с самой широкой сетью подразделений. В апреле 2020 года учредитель и основной акционер Сбербанка Центральный банк РФ продал принадлежавший ему пакет в 50% плюс одна голосующая акция правительству РФ в лице Минфина. Более 40% вкладов населения и розничных кредитов, а также около трети корпоративных кредитов в России приходятся на Сбербанк.