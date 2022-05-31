Китайские военные самолеты вошли в опознавательную зону ПВО Тайваня

Министерство обороны Тайваня подняло в воздух истребители и развернуло зенитно-ракетные комплексы после того, как 30 китайских военных самолетов вошли в опознавательную зону ПВО острова. Инцидент произошел через несколько дней после того, как президент США Джо Байден предостерег Китай от вторжения на Тайвань. Китайские официальные лица говорят, что проводят учения.Однако этот шаг усилил напряженность в сфере безопасности в регионе.