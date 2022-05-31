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Непал

В Непале обнаружены тела всех погибших в авиакатастрофе

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Непал
Непал   -   Авторское право  AFP

Непальские спасатели и военные обнаружили тела всех двадцати двух погибших в результате крушения самолета в Гималаях. Найден и бортовой самописец для регистрации параметров полета. Самолет вылетел в воскресенье из аэропорта города Покхара в Джомсом. Связь с ним пропала через несколько минут. Обломки лайнера нашли в понедельник с помощью местных жителей.По предварительной версии причиной катастрофы стали плохие погодные условия.