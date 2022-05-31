Алексею Навальному предъявили новое обвинение

Оппозиционеру Алексею Навальному грозит ещё 15 лет тюрьмы в связи с новым заведённым против него уголовным делом. Об этом говорится в сообщени, опубликованном в твитере Навального от его имени: «Я, оказывается, создал экстремистскую группу, чтобы разжигать ненависть к чиновникам и олигархам. А когда меня посадили, осмелился быть этим недовольным (действительно, что это я) и звал на митинги. За это мне полагается накинуть ещё до 15 лет». Других одробностей не приводится.

В настоящее время Алексей Навальный отбывает девять лет в исправительной колонии № 2 в Покрове по делу «Ив Роше». В дальнейшем его должны перевести в ИК-6 в посёлке Мелехово Владимирской области.