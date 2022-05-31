Газ будет: Нидерланды готовятся к зиме

Нидерландам запастись газом к следующей зиме будет сложнее. Российский "Газпром" подтвердил полную остановку поставок голубого топлива трейдеру GasTerra, отказавшемуся платить в рублях.

Министр по климату и энергетике Нидерландов Роб Джеттен тем не менее надеется, что хранилища удастся своевременно заполнить в достаточном объеме. Для этого будет использоваться сжиженный газ из других стран.

Роб Джеттен, министр по климату и энергетике: "Уже некоторое время мы видим, что цены на энергоносители высоки для всего мирового рынка. Война в Украине не облегчает ситуацию. Но мы не хотим больше зависеть от российского газа и пополнять военную казну Путина".

По словам Джеттена, концерн GasTerra закупил в других местах столько газа, сколько поставил бы "Газпром".

Отвергает требование платить за российское топливо в рублях и датская энергетическая компания Orsted. Здесь не исключают "нидерландский сценарий". Вместе с тем, в Копенгагене не считают, что это повлияет на безопасность поставок в Данию: страна сможет закупать газ через европейский рынок, поскольку прямого трубопровода, по которому газ идет из России в Данию, нет.

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