Велопробег в помощь украинским семьям

1300 километров от песчаных отмелей в британском Дорсете до французского Сен-Тропе. Изнурительный путь преодолела команда из девяти велосипедистов во главе с известным футболистом Сильвеном Дистеном. Все собранные средства от велопробега направят на гуманитарную помощь Украине.

Сильвен Дистен, профессиональный футболист:

"Мир, конечно, мы не изменим. Но мы знаем, что некоторым семьям это принесёт хоть какое-то утешение. У каждого члена нашей команды есть дети, все мы - родители. Видеть, как разлучаются семьи, не зная, смогут ли они воссоединиться - трудно. Нас это очень трогает. Поэтому мы решили поддержать эти семьи, помочь им".

Энди Рубини, журналист Еuronews:

Вас не пугало то, что предстояло крутить педали столько километров?

Сильвен Дистен:

"О, вы знаете, были опасения. Такой нагрузки в течение столь длительного периода мой организм не испытывал. Поэтому меня волновало, как он отреагирует на накопленную усталость. Я понятия не имел, как все пойдёт. На третий, четвертый день боли в мышцах становятся всё сильнее. И каждое утро ты задаёшь себе вопрос, а сможешь ли выдержать, дойдёшь ли до конца. Ведь в среднем в день мы проезжали 130 километров. Это 6 часов езды. Так что было очень и очень тяжело".

Участников благотворительного велопробега ждали крутые подъёмы, проливные дожди, палящее солнце. Они финишировали через десять дней после старта, собрав 20 тысяч фунтов стерлингов, которые пойдут на помощь пострадавшим от боевых действий жителям Украины.