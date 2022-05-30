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Италия

Почти 300 мигрантов с Ocean Viking высадились в Италии

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 Надежда Дрямина
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Экипаж Ocean Viking принимает на борт спасённых в Средиземном море мигрантов, 29 мая 2022 г.
Экипаж Ocean Viking принимает на борт спасённых в Средиземном море мигрантов, 29 мая 2022 г.   -   Авторское право  Candida Lobes/AP

Опасное и изматывающее морское путешествие благополучно завершилось для 294 мигрантов, которые были спасены у берегов Ливии 10 дней назад. Судно Ocean Viking неправительственной организации SOS Mediterranee, пришвартовалось в понедельник в порту Сицилии после получения разрешения итальянских властей. Среди спасённых - 49 детей и несколько беременных женщин.

Кандида Лопес, член экипажа Ocean Viking:
"Больше недели ждать разрешения на высадку этих людей - абсурд. У них уже есть все признаки травм от пережитого в Ливии, в этом средиземноморском путешествии. Они нуждались в экстренные помощи. Некоторые провели в море больше десяти дней".

По данным Министерства внутренних дел Италии, с начала года в страну по средиземноморскому маршруту прибыли 18 тысяч мигрантов - на четыре с лишним тысячи больше, чем за аналогичный период 2021 года.

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