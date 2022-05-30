Почти 300 мигрантов с Ocean Viking высадились в Италии

Почти 300 мигрантов с Ocean Viking высадились в ИталииКомментарии
Опасное и изматывающее морское путешествие благополучно завершилось для 294 мигрантов, которые были спасены у берегов Ливии 10 дней назад. Судно Ocean Viking неправительственной организации SOS Mediterranee, пришвартовалось в понедельник в порту Сицилии после получения разрешения итальянских властей. Среди спасённых - 49 детей и несколько беременных женщин.
Кандида Лопес, член экипажа Ocean Viking:
"Больше недели ждать разрешения на высадку этих людей - абсурд. У них уже есть все признаки травм от пережитого в Ливии, в этом средиземноморском путешествии. Они нуждались в экстренные помощи. Некоторые провели в море больше десяти дней".
По данным Министерства внутренних дел Италии, с начала года в страну по средиземноморскому маршруту прибыли 18 тысяч мигрантов - на четыре с лишним тысячи больше, чем за аналогичный период 2021 года.
Следите за новостями Euronews в наших приложениях на Google Play и App Store.