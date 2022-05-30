"Мону Лизу" измазали тортом

В парижском Лувре измазали тортом картину Леонардо да Винчи "Мона Лиза".

Инцидент произошёл в понедельник. На глазах у многочисленных посетителей музея мужчина, переодетый в женщину, - в парике и с накрашенными помадой губами - подъехал к полотну на инвалидном кресле и бросил в него кусок десерта. Злоумышленник кричал, что делает это "ради планеты".

Шедевр, хранящийся под защитным стеклом, не пострадал. А мужчину задержала полиция. Ведётся расследование. Нападавшему планируют назначить психиатрическую экспертизу.

За своё почти 500-летнее существование "Мона Лиза" повидала многое. В 1911 году шедевр эпохи Возрождения был украден сотрудником музея. В 50-х годах картину повредили, облив кислотой. А в 2009 году россиянка, разгневанная отказом в получении французского гражданства, бросила в неё керамическую чашку. К счастью, уже тогда работу великого итальянского мастера защищало пуленепробиваемое стекло.

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