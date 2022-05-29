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Нигерия

Смертельная давка на юге Нигерии

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 Надежда Дрямина
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Давка на благотворительном мероприятии в Порт-Харкорте, Нигерия. 28 мая 2022 г.
Давка на благотворительном мероприятии в Порт-Харкорте, Нигерия. 28 мая 2022 г.   -   Авторское право  AFP Video

Более 30 человек погибли в давке на юге Нигерии. Трагедия произошла в городе Порт-Харкорте штата Риверс в субботу утром.

Люди пытались прорваться на благотворительное мероприятие, организованное церковью, в одном из местных клубов. Там раздавали подарки, одежду, продукты питания малоимущим.

Сообщается, что среди жертв - беременная женщина и много детей. Госпитализированы по меньшей мере семь пострадавших. Также есть сведения о том, что представители церкви подверглись нападению со стороны родственников погибших.

В 2013 году на собрании в переполненной церкви в юго-восточном штате Анамбра были затоптаны насмерть 24 человека. Год спустя в Абудже во время процедуры отбора кандидатов на госдолжности в давке погибли 16 человек.