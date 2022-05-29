Военные корабли НАТО в Хельсинки

В Хельсинки прибыли военные корабли стран НАТО.

Два судна военно-морских сил США, авианосцы Gravely и Gunston Hall, а также фрегат ВМС Франции Latouche-Tréville находятся в столичном порту Хернесаари. Там со среды уже присутствует немецкий военный корабль Sachsen.

Сообщалось, что визит должен окончиться 30 мая. Он предусмотрен в рамках военных учений финского флота и сил НАТО, проходящих в северной части Балтийского моря.

Между тем, министр обороны Финляндии заявил о проведении дополнительных учений со странами-партнёрами до конца года. "Цель манёвров - укрепить обороноспособность страны", - уточнил Антти Кайкконен. В них примут участие сухопутные, военно-морские и военно-воздушные силы, а также спецназ.

18 мая на фоне войны в Украине Финляндия и Швеция объявили об отказе от нейтрального статуса и подали заявки на вступление в Североатлантический альянс. Позже их рассмотрение заблокировала Турция, требуя от двух скандинавских стран признать Рабочую партию Курдистанатеррористической организацией.

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