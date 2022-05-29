Latest Live Coverage

Прямой эфир

Euronews live

Прямой эфир

Смотреть прямую трансляцию Euronews

This content is not available in your region
Колумбия

В Колумбии выбирают президента

Access to the comments Комментарии
 Надежда Дрямина
euronews_icons_loading
Избирательный участок в Боготе готовят к открытию в день президентских выборов в Колумбии. 27 мая 2022 г.
Избирательный участок в Боготе готовят к открытию в день президентских выборов в Колумбии. 27 мая 2022 г.   -   Авторское право  Fernando Vergara/Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved.

В Колумбии идут президентские выборы. На высший пост в страны претендуют шесть кандидатов.

Среди них нет Ивана Дуке - действующего главы государства. По колумбийской Конституции, его выбирают на один срок без права переизбрания.

Фаворитом гонки считают сенатора, бывшего мэра БоготыГуставо Петро из левой коалиции "Исторический пакт". Его главными соперниками называют Федерико Гутьерресаот объединения правых сил "Команда за Колумбию" и независимого кандидата Родольфо Эрнандеса. Последний представляет собственное политическое движение "Лига антикоррупционных правителей". 

Для победы требуется набрать более 50% голосов. В противном случае, 19 июня будет проведён второй тур выборов.

Несмотря на то, что гражданская война, длившаяся в Колумбии более полувека, окончена, её последствия до сих пор не преодолены. Уровень преступности остаётся высоким. В южноамериканской стране орудуют ведут передел зон влияния наркокартели, вооруженные группировки. Около 40% населения 50-миллионного государства живут за чертой бедности. Это одни из основных проблем, которые предстоит решать новому президенту республики в предстоящие четыре года. 

Следите за новостями Euronews в наших приложениях на Google Play и App Store.