В Колумбии выбирают президента

В Колумбии идут президентские выборы. На высший пост в страны претендуют шесть кандидатов.

Среди них нет Ивана Дуке - действующего главы государства. По колумбийской Конституции, его выбирают на один срок без права переизбрания.

Фаворитом гонки считают сенатора, бывшего мэра БоготыГуставо Петро из левой коалиции "Исторический пакт". Его главными соперниками называют Федерико Гутьерресаот объединения правых сил "Команда за Колумбию" и независимого кандидата Родольфо Эрнандеса. Последний представляет собственное политическое движение "Лига антикоррупционных правителей".

Для победы требуется набрать более 50% голосов. В противном случае, 19 июня будет проведён второй тур выборов.

Несмотря на то, что гражданская война, длившаяся в Колумбии более полувека, окончена, её последствия до сих пор не преодолены. Уровень преступности остаётся высоким. В южноамериканской стране орудуют ведут передел зон влияния наркокартели, вооруженные группировки. Около 40% населения 50-миллионного государства живут за чертой бедности. Это одни из основных проблем, которые предстоит решать новому президенту республики в предстоящие четыре года.

Следите за новостями Euronews в наших приложениях на Google Play и App Store.