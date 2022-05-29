"Правосудие для Жиневалду!"

"Правосудие для Женивалду душ Сантуша!" требуют манифестанты, собравшиесяв центре Рио-де-Жанейро. Они возмущены обстоятельствами смерти 38-летнего темнокожего мужчины, который скончался при задержании полицией в городе Умбаубе на северо-востоке Бразилии.

На опубликованных в Интернете кадрах видно, что задержанный находился в машине, наполненной дымом. Полицейские, участвовавшие в операции, признались, что использовали перцовый баллончик и слезоточивый газ внутри автомобиля. Они утверждают, что душ Сантуш активно сопротивлялся, и им пришлось применить "методы обездвиживания".

"Важно то, что они не дали ему шанса остаться в живых! Что это, парень? Говорят, смертной казни больше нет. Но она есть! Существует смертная казнь для темнокожего населения", - говорит эта женщина.

Митинг протеста был организован перед памятником Зумби-дус-Палмарису - бразильцы африканского происхождения чтут его как борца за свободу и независимость. В акции приняли участие правозащитники, политики и лидеры общественных организаций.

Демонстранты осудили полицейское насилие в отношении темнокожих. Правоохранители, причастные к смерти Женивалду душ Сантуша, отстранены от своих обязанностей сотрудников федеральной дорожной полиции.