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мир

"Правосудие для Жиневалду!"

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 Кнарик Хачатрян
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Протесты в Рио-де-Жанейро против полицейского произвола
Протесты в Рио-де-Жанейро против полицейского произвола   -   Авторское право  Bruna Prado/Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved.

"Правосудие для Женивалду душ Сантуша!" требуют манифестанты, собравшиесяв центре Рио-де-Жанейро. Они возмущены обстоятельствами смерти 38-летнего темнокожего мужчины, который скончался при задержании полицией в городе Умбаубе на северо-востоке Бразилии.

На опубликованных в Интернете кадрах видно, что задержанный находился в машине, наполненной дымом. Полицейские, участвовавшие в операции, признались, что использовали перцовый баллончик и слезоточивый газ внутри автомобиля. Они утверждают, что душ Сантуш активно сопротивлялся, и им  пришлось применить "методы обездвиживания".

"Важно то, что они не дали ему шанса остаться в живых! Что это, парень? Говорят, смертной казни больше нет. Но она есть! Существует смертная казнь для темнокожего населения", - говорит эта женщина.

Митинг протеста был организован перед памятником Зумби-дус-Палмарису - бразильцы африканского происхождения чтут его как борца за свободу и независимость. В акции приняли участие правозащитники, политики и лидеры общественных организаций.

Демонстранты осудили полицейское насилие в отношении темнокожих. Правоохранители, причастные к смерти Женивалду душ Сантуша, отстранены от своих обязанностей сотрудников федеральной дорожной полиции.