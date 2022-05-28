В порт Мариуполя зашло первое судно

Президент России Владимир Путин в ходе телефонной беседы с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Олафом Шольцем «выразил готовность возобновить диалог». Обсуждалась возможность вывоза по морю украинского зерна, в связи с чем Путин отметил, что проблемы с поставками продовольствия возникли вследствие введения странами Запада антироссийских санкций.

Между тем порт Мариуполя возобновил работу после того, как российская сторона завершила здесь разминирование и убрала из акватории порта затонувшие корабли. В субботу утром сюда зашло судно, которое загрузит 2,7 тысячи тонн металла и затем отправится в Ростов-на-Дону.

– Корабли Новороссийской военно-морской базы Черноморского флота обеспечили безопасный проход торгового судна в порт Мариуполь, – отметил Вадим Астафьев, представитель пресс-службы Министерства обороны РФ. – В настоящий момент началась погрузка.

В то же время украинская сторона заявляет, что российские корабли «продолжают блокировать гражданское судоходство в водах Чёрного и Азовского морей», препятствуя вывозу украинского зерна.

– Единственное, что нам нужно, это открыть черноморские порты и выгнать русских, чтобы можно было продолжать работу, – говорит Кис Хейзинга, нидерландский фермер. – Автомобильные и железнодорожные перевозки через территорию Европы – это капля в море. Ведь от 80% до 90% украинского зерна экспортируется через черноморские порты.

Сообщается, что около трети прошлогоднего урожая до сих пор остаётся в зернохранилищах. На Украину приходится около 20% мирового экспорта пшеницы и кукурузы.