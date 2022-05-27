Юные поклонники Луиса Диаса

Футбол – одно из любимых занятий мальчишек с полуострова Гуахиро на севере Колумбии. Они играют здесь каждый день, бегая босиком по каменистому полю и мечтают однажды сыграть в финале Лиги чемпионов. Мальчишкам это не кажется недостижимой мечтой. Все они поклонники Луиса Диаса, который точно так же играл здесь когда-то. Теперь он нападающий «Ливерпуля», один из самых известных игроков мирового футбола, и местные жители следят за его успехами у телеэкранов. Дядя спортсмена рассказывает о том, как начинал его ставший теперь знаменитым племянник.

– В нашем городе у большинства футбольных полей покрытие – это грунт и камни. И именно на таких полях он и вырос, на них он тренировался, играл и бегал, то есть почти всегда на полях с грунтовым покрытием.

Коренное население составляет менее 5% жителей Колумбии, и многие местные жители гордятся тем, что представитель коренного индейского народа вайю вошёл в число лучших в мире игроков. Это особенно впечатляет с учётом того, что Диас вырос в Гуахиро, беднейшем регионе страны.

– С тех пор, как люди узнали, что Луис Диас стал профессиональным футболистом в «Порту», а теперь и в «Ливерпуле», очень известном клубе, многие болеют за него, многие смотрят футбольные матчи, – рассказывает местный футболист Денилсон Пушайна. – И для многих это успех вайю, коренных народов и всех жителей Гуахиро.

Стремительный взлёт Диаса привлёк внимание футбольных скаутов к местной молодёжи. Возможно, кому-то ещё из юных футболистов благодаря удаче и своим способностям удастся вырваться из нищеты.