США столкнулись с нехваткой детского питания

США столкнулись с нехваткой детского питанияКомментарии
Euronews
Авторское право кадр из видео Nestle через AP-
В США из Евросоюза прибыла партия детского питания.
Ожидается, что эта поставка, предоставленная компанией Nestle, поможет облегчить нехватку молочных смесей в стране.
Крупнейший завод ведущего производителя детского питания компании Abbott Nutrition в Мичигане был закрыт в феврале после обнаружения в производимых там смесях болезнетворных бактерий.
Компания Abbott Nutrition рассчитывает возобновить работу своего закрытого завода 4 июня и начать поставки новой смеси в магазины примерно через три недели.
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