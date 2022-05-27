Latest Live Coverage

Прямой эфир

Euronews live

Прямой эфир

Смотреть прямую трансляцию Euronews

This content is not available in your region
США

США столкнулись с нехваткой детского питания

Access to the comments Комментарии
 Euronews
euronews_icons_loading
Молочная смесь от Gerber (марки Nestle)
Молочная смесь от Gerber (марки Nestle)   -   Авторское право  кадр из видео Nestle через AP

В США из Евросоюза прибыла партия детского питания.

Ожидается, что эта поставка, предоставленная компанией Nestle, поможет облегчить нехватку молочных смесей в стране.

Крупнейший завод ведущего производителя детского питания компании Abbott Nutrition в Мичигане был закрыт в феврале после обнаружения в производимых там смесях болезнетворных бактерий.

Компания Abbott Nutrition рассчитывает возобновить работу своего закрытого завода 4 июня и начать поставки новой смеси в магазины примерно через три недели. 

Следите за новостями Euronews в наших приложениях на Google Play и App Store.