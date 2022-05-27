США столкнулись с нехваткой детского питания

В США из Евросоюза прибыла партия детского питания.

Ожидается, что эта поставка, предоставленная компанией Nestle, поможет облегчить нехватку молочных смесей в стране.

Крупнейший завод ведущего производителя детского питания компании Abbott Nutrition в Мичигане был закрыт в феврале после обнаружения в производимых там смесях болезнетворных бактерий.

Компания Abbott Nutrition рассчитывает возобновить работу своего закрытого завода 4 июня и начать поставки новой смеси в магазины примерно через три недели.

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