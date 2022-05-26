В Турции задержан главарь ИГ

В Стамбуле задержан Абу Хасан аль-Куреши, новый лидер «Исламского государства»* (ИГ). Турецкая полиция смогла выяснить его местоположение в результате секретной международной операции. Об этом сообщает агентство Bloomberg и местные СМИ. Уточняется, что группы Стамбульского отдела разведки и борьбы с терроризмом захватили главаря ещё на прошлой неделе, огонь при этом не открывался.

Абу Хасан аль-Куреши стал лидером группировки после того как в феврале был убит его брат, предыдущий лидер ИГ, Абу Ибрагим аль-Хашими аль-Курайши.

*Решением Верховного суда РФ от 29 декабря 2014 г. группировка «Исламское государство» (до 2014 г. – «Исламское государство Ирака и Леванта», ИГИЛ) признана террористической организацией. Её деятельность в России запрещена.