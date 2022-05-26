Река Шайо: нужны срочные меры

В Словакии приняты первые меры по защите реки Шайо от загрязнений, окрасивших её в оранжевый цвет. Здесь объявлен открытый тендер на проведение работ по отводу от реки сточных вод из железнорудного рудника, закрытого 14 лет назад. За это время он оказался полностью затоплен, и в феврале загрязнённые воды хлынули реку. Рассказывает Орш Орос, местный эколог:

– Каждый день в реку сбрасывается 1,5 миллиона литров шахтных вод, а это значит, что в речную воду попадает более 4 тонн железа, более 34 тонн сульфата, более 1,5 тонн цинка и около 5 килограммов мышьяка. И так каждый день.

Местные политики и активисты-экологи требовали принять срочные меры по спасению Шайо, но за три месяца ничего не было сделано, а речная флора и фауна оказались практически полностью уничтоженными.

– Если взять со дна камень там, где течёт чистая вода, на обратной стороне можно обнаружить небольших рачков. Раньше в реке повсюду была жизнь. Но если взять камень из загрязнённой зоны, то на нём нет никаких следов жизни, река мертва.

Для решения проблемы здесь необходима установка очистных сооружений, стоимость которых оценивается в четыре миллиона евро. Но два словацких министерства долго не могли решить, кто из них должен заниматься этим вопросом. Упущенное время привело к тяжёлым последствиям для природы. С места событий передаёт корреспондент Euronews Габор Танач:

– Из-за разногласий между министерством экономики и министерством окружающей среды по вопросу ответственности несколько месяцев не принималось никаких мер по предотвращению дальнейшего загрязнения реки. Лишь недавно словацкая государственная компания Iron Mining разместила заказ на приобретение очистного оборудования, но жизнь уже уничтожена на десятки километров вниз по течению.