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Оспа обезьян: новые случаи

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Оспа обезьян: новые случаи
Оспа обезьян: новые случаи   -   Авторское право  AP/http://www.cdc.gov/ncidod/eid/vol7no3/hutin.htm CDC – Yvan J.F. Hutin, et al. <u>Outbreak of Human Monkeypox, Democratic Republi

Объединённые Арабские Эмираты стали первой из стран Персидского залива, где выявлен случай заражения оспой обезьян. Тем временем заболевание всё шире распространяется в Европе. В среду оспа обезьян была выявлена у пациентов в Чехии и Словении, в Великобритании уже 78 заболевших, в Португалии – около 50.

Министр здравоохранения Франции Бриджит Бургиньон посетила Институт Луи Пастера, где обсудила ситуацию с учёными из отдела экстренных биологических исследований.

– Следует понимать, что это заболевание в большинстве случаев проходит в лёгкой форме, заразившиеся самоизолируются у себя дома, – отметила Бургиньон. – Говорю как министр не только здравоохранения, но и профилактики: рекомендуется самоизолироваться, чтобы не распространять болезнь, которая проходит за две-три недели.

Инкубационный период заболевания составляет от одной до трёх недель. Симптомы – повышенная температура, головная и мышечная боль, повышенная утомляемость, а также сыпь, которая может распространиться по всему телу. По мнению ряда учёных, прививка от обычной оспы может быть эффективной защитой и от оспы обезьян.