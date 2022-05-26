Страны G7 обсуждают в Берлине отказ от ископаемых источников энергии

Министры экологии стран G7 на трехдневном саммите в Берлине попытаются достичь консенсуса по поводу использования ископаемых источников энергии. Отказ от них и переход к "зеленой" энергетике необходимы, чтобы остановить изменение климата, утверждают ученые.

"Два основных структурных кризиса нашего времени — то есть глобальное потепление и проблему запасов энергии — нужно рассматривать вместе, не забывая и о других экологических проблемах, особенно об утрате биоразнообразия. Так считает правительство, таков же и дух этой конференции. Скорость глобального потепления резко повышается", — отметил министр экономики и защиты климата Германии Роберт Хабек.

Участники саммита в Берлине также обсудят возможности финансовой помощи для бедных стран, которые помогли бы тем в борьбе с изменением климата.

"Мы не должны верить мифу о том, что Украина стала оправданием для наращивания производства и строительства нового поколения инфраструктуры. Наша миссия здесь очень и очень ясная. Это не только подготовка к саммиту G7, но и G20, потому что на эти 20 стран приходится 80 процентов всех мировых выбросов. Если эти 20 стран не приложат усилий, ничего не будет сделано", — заявил спецпредставитель президента США по вопросам климата Джон Керри.

Экологи предупреждают, что некоторые страны, включая Германию, рискуют перечеркнуть усилия по переходу к "чистым" источникам энергии, пытаясь заменить российский газ на топливо из других источников, например, американских.