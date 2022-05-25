Президент Зеленский критикует Запад за отсутствие единства в вопросе о степени поддержки Украины

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Запад по-прежнему разделен по вопросу о степени поддержки Украины, которая защищается от российского вторжения. "Единство - это оружие. Мой вопрос в том, есть ли это единство на практике? Я не вижу этого. Наше огромное преимущество перед Россией будет тогда, когда мы действительно будем едины", - сказал Зеленский во время дискуссии по ситуации в Украине на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

Владимир Зеленский? президент Украины: "Введен ли 6-й пакет санкций? Нет. Почему? Венгрия недовольна. С нефтью что-то не так. Они как-то иначе видят мир. Им говорят: в Украине умирают люди, погибают дети. Их убивают, вот как в Техасе 18-летней убийца. Я не удивлен. Есть такие люди. Так и у нас 18-летние солдатики приехали из России и истязают маленьких детей".

Украинский лидер также указал на отсутствие консенсуса по поводу исторической инициативы Швеции и Финляндии, касающейся вступления в НАТО , против чего возражает Турция.