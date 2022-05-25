Тедрос Аданом Гебрейесус переизбран главой ВОЗ

Тедрос Аданом Гебрейесус останется главой Всемирной организации здравоохранения еще пять лет. В среду первого в истории африканца, когда-либо возглавлявшего ВОЗ, переизбрали на второй срок подавляющим большинством голосов.

Бывший глава Минздрава Эфиопии уже принес присягу, а в своем выступлении тепло поблагодарил страны-члены организации за доверие. "Убежден, что это признание работы всей семьи ВОЗ, работы моих коллег и команды", — сказал он.