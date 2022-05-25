Нидерланды: Deepfake на службе у полиции

Добро пожаловать в "Куб". Вероятно, вы слышали про deepfake-видео. Их создают с помощью искусственного интеллекта для того, чтобы отредактировать картинку и звук в ролике. Благодаря этому всё выглядит так, как будто человек сказал что-то, чего не говорил на самом деле.

В последние месяцы было много беспокойства из-за "дипфейков", которые использовали для распространения ложной информации о войне в Украине. Но власти Нидерландов надеются использовать эту технологию во благо.

Седеру Соаресу было всего лишь 13 лет, когда его застрелили на парковке в Роттердаме в 2003 году. Убийство оставалось нераскрытым практически 20 лет.

Теперь же, впервые в мире, нидерландская полиция поработала с семьей Седера, чтобы создать его "дипфейк" и призвать всех, у кого есть информация о случившемся, заговорить. Используя искусственный интеллект и молодого актера, они создали образ подростка, показав его на футбольном поле рядом с друзьями, семьей и бывшими школьными учителями.

Следователи считают, что Седер стал жертвой насилия преступного мира и просто оказался не в том месте и не в то время.

Есть надежда, что "дипфейк", наконец, поможет раскрыть "глухое дело". Полиция уже получила много положительных реакций и более десятка наводок.