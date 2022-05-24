Украина: возвращение к жизни

Большинство прилавков всё ещё закрыты , но возобновление торговли на рынке в Буче знаменует возвращение к подобию нормальности для этого украинского города, который стал для всего мира синонимом военных преступлений.

"Магазины открываются понемногу, возвращаются люди с маленькими детьми и собаками, - говорит продавщица мясного магазина Валерия Билык. - Всё, как раньше. Город оживает. Бучу я вижу только здесь, но думаю, что и в других районах всё меняется. Все оживает, и мы очень этому рады. Так что, как я и говорю, если уже не видно руин, то мы уже практически оправляемся от всего этого".

"Поначалу был шок, а потом понимаешь, что это наша реальность, и нужно менять свою жизнь и жить там, где есть и как есть", - говорит Елена, пришедшая на базар за покупками.

"Жизнь идет, и жить надо. Какая бы она ни была", - вторит её спутник Дмитрий.

"Да, потому что, если ты это не примешь, ты сойдешь с ума".

"Это точно".

В восточной части Украины пока идут бои, украинской армии удалось оттеснить российские войска от города Харькова, который находится недалеко от границы с РФ. В только что освобождённые районы понемногу возвращаются местные жители. Им предстоит много работы.

"Пока у нас ничего нет. Ни работы, ни денег, - говорит Александр Ванденко. - Придётся что-то искать, может быть, в саду, чтобы заделать ямы. Что-нибудь придумаем".

Первая леди Украины призывает Всемирную организацию здравоохранения помочь справиться с обширным кризисом психического здоровья в стране, предупредив, что последствия трехмесячной войны могут длиться десятилетиями.

"Мы рассчитываем на вашу экспертную поддержку, чтобы построить поистине уникальную и лучшую в мире службу психологической помощи, - сказала Елена Зеленская. - Да, у нас есть такие амбиции, и у нас есть амбиции сделать это быстро, чтобы вместе с победой в войне мы также одержите эту победу над горем, шоком и стрессом наших граждан".

В Бородянке Киевской области много разрушений. По словам местных властей, от некогда тихого, уютного пригорода столицы не имеющего никаких военных объектов, почти ничего не осталось. А среди жителей есть и как те, кто потерял своих детей в этой войне, так и те, чьи сыновья сейчас находятся на фронте.

_"Там был снайпер, мой сын шел в эту сторону, он шел к укрытию, и ему выстрелили в сзади в голову",_- рассказывает Надежда Ориховска.

Бородянка срочно нуждается в гуманитарной помощи. Сейчас здесь работают спасатели и правоохранители. Планируется скоро открыть модульный городок для пострадавших от войны из 4 комплексов. В каждый из которых войдут 22 модуля для проживания.