Харьков в движении: метрополитен возобновил работу

Впервые с начала войны в Харькове заработал метрополитен. Часть вагонных составов пострадала во время бомбежек и у властей города пока нет возможности выпустить на линии все поезда

Тысячи людей прятались в подземке от российских авиаударов. За последние три дня удалось расселить около 200 человек, потерявших свои дома

"Это одна из побед нашего города, руководства, которое все организовало, на некоторых последних станциях еще живут люди", - говорит пассажир.

Ежедневно в Харьков возвращаются до двух тысяч жителей. До войны население города составляло 1,5 млн человек.

На территории Харьковской области украинские силы освободили 24 населенных пункта.

Продолжается эксгумация тел жертв российской агрессии и убитых российских военных. Были также найдены места массового захоронения кремированных останков военнослужащих.

Но эхо войны совсем рядом - жители освобожденного в начале мая поселка Кутузовка пока не могут спасть спокойно, так как до них доносятся звуки артиллерии.

По сведениям украинской стороны, в городе Изюм харьковской области сосредоточены почти 20 тысяч российских военных. Обстрелы в области продолжаются и, по данным ВСУ, российские войска сейчас сосредоточены на удержании занятых позиций и готовятся возобновить наступление.

Тем временем российское телевидение показало репортаж о работе в Харьковской области военных экипажей, управляющих реактивными системами залпового огня "Ураган".