Путин и Лукашенко провели переговоры

В Сочи прошла встреча президента России Владимира Путина и президента Беларуси Александра Лукашенко. Два лидера обсудили вопросы развития отношений и интеграционных процессов в рамках Союзного государства, а также ситуацию в экономике двух стран, сложившуюся после введения Западом многочисленных санкций, в частности вопросы импортозамещения.

– Несмотря на все сложности, хотел бы отметить, что российская экономика удар санкционный выдерживает, и выдерживает весьма достойно, – отметил Владимир Путин. – Об этом говорят все основные макроэкономические показатели. Да, конечно всё не просто, всё, что происходит, требует от экономического блока правительства особого внимания, особых усилий. И в целом, хочу это подчеркнуть, в целом эти усилия дают положительный эффект.

– Экономика в России и вообще у нас в Союзе не просто укрепляется, а неожиданно интенсивно укрепляется, – подчеркнул Александр Лукашенко. – Но это для них неожиданно, а мы-то ожидали, что это будет, это время возможностей. И они, Запад, сами не понимая того, нас подтолкнули к тому, чтобы более интенсивно заниматься своей экономикой. Наше правительство определило по нашему поручению основные направления по импортозамещению.

В ходе беседы Александр Лукашенко выразил беспокойство в связи с возможными планами Польши отторгнуть западную часть Украины и предположил, что Украине придётся обращаться за помощью к России и Беларуси, чтобы этого не допустить.

Это уже пятая встреча президентов в текущем году. Каждый раз основной темой их переговоров оставались вопросы развития кооперации и углубления экономического сотрудничества России и Беларуси.