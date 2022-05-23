Распространение вируса оспы обезьяны

Вспышка вируса оспы обезьяны могла начаться поле двух фестивалей в Испании и Бельгии. В Испании подтверждены не менее 35 случаев заражения и эксперты расследуют возможную связь в распространении редкого вируса между недавним гей-прайдом на Канарких островах и сауной в Мадриде.

Инфекционист ВОЗ Дэвид Хейман предположил, что вирус вне Африки распространяется в основном половым путем, так передача от человека к человеку происходит при тесном физическом контакте.

Испанский инфекционист Хуан Гонсалес Арменгол отмечает: "Еще один важный момент - не все знают, что в бессимптомной стадии пациенты могут быть заразны. Но, не умаляя уровня опасности, в отличие с ситуацией с коронавирусом, нет риска что вспышка вируса оспы обезьян перерастет в пандемию".

Еврокомиссар по вопросам здравоохранения Стелла Кириакидис сообщила, что страны - члены ЕС координируют ответные меры.

В ВОЗ заявили, что значительную часть заразившихся составляют гомосексуалы и бисексуалы и охарактеризовали ситуацию как контролируемую, а также призвали не стигматизировать определенные социальные группы, так как заразиться может любой человек.

"Мы можем остановить распространение от человека к человеку. Мы также можем защитить медработников. Мы хотим удостовериться, что у каждого, кто проводит анализы либо заботится о пациентах, была проверенная информация, чтобы у них были средства индивидуальной защиты, чтобы были приняты все соответствующие меры", — говорит эксперт ВОЗ Мария фон Керкхов.

Данное заболевание является эндемичным в Африке и выявлено уже в 15 странах мира.

Роспотребнадзор считает риск завоза инфекции в РФ "крайне низким".

От оспы обезьян нет специфического лечения или вакцины, однако предшествующая вакцинация против натуральной оспы обеспечивает высокоэффективную профилактику этого заболевания. За последнее время вирус был обнаружен в Австралии, Бельгии, Германии, Дании, Испании, Италии, Канаде, Португалии, США, Франции, Швейцарии и Швеции