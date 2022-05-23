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мир

Белорусский фронт украинской войны

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Белорусские добровольцы тренируются в Польше
Белорусские добровольцы тренируются в Польше   -   Авторское право  AP Photo/Michal Dyjuk

Среди тех, кто откликнулся на призыв президента Украины Владимира Зеленского записываться в Международный легион территориальной обороны, есть и белорусы. Для них ситуация особенно сложна: Россия использовала территорию их страны для вторжения в Украину, а президент Беларуси Александр Лукашенко публично поддержал давнего союзника президента РФ Владимира Путина, назвав его своим "старшим братом". Россия, со своей стороны, вложила миллиарды долларов в укрепление лукашенковской экономики советского образца, контролируемой государством, с помощью дешевой энергии и кредитов.

Ослабление Путина, считают белорусские добровольцы, ослабит также Лукашенко, который находится у власти с 1994 года, и создаст возможность демократических перемен в стране с населением в почти 10 млн человек. 

"Невозможно освободить Беларусь, не изгнав путинские фашистские войска из Украины", - говорит Вадим Прокопьев, командир добровольческого белорусского отряда "Погоня". Этот 50-летний бывший бизнесмен ранее управлял ресторанами в Минске. Он бежал из страны после того, как распространились слухи о том, что он будет арестован за публичную критику правительства, которое. по его словам, недостаточно делало для  малого бизнеса.

Прокопьев возглавил подразделение "Погони", которое в последние дни занимается подготовкой новобранцев. Массовые уличные протесты против выборов 2020 года, которые многие считали сфальсифицированными, были жестоко подавлены белорусскими властями,  что привело Прокопьева к убеждению: никакой "бархатной революции" здесь ждать не приходится. 

Для многих белорусских добровольцев базой является Польша, страна на восточном фланге НАТО, граничащая с Беларусью и Украиной. Она стала убежищем для продемократических белорусских диссидентов и беженцев из Украины. 

"Мы обучаем их тактике, использованию оружия при нападении и обороне. В общем, мы начали с самого начала, то есть научили этих людей азам стрельбы, как держать оружие, как перезаряжать, как менять магазины , как работать вместе в команде, как реагировать на нападение или засаду", - говорит польский военный инструктор Дариуш Томишек. Раньше он работал в полиции. 

Одни белорусские бойцы уже находятся в Польше, а другие лишь проезжают её транзитом по пути в Украину.