Украина: разминирование займёт много лет

Украине потребуется в лучшем случае от пяти до семи лет, чтобы найти и обезвредить оставшиеся после сражений мины и неразорвавшиеся снаряды. Такую оценку приводят в министерстве внутренних дел страны, где считают, что сапёрам предстоит обследовать территорию площадью 300 тысяч квадратных километров. Работы по разминированию уже активно ведутся, сообщается, что к настоящему времени здесь обезврежено более 114 тысяч различных взрывных устройств, в том числе и вблизи домов мирных жителей.

– Я решил, что можно рискнуть, приехать сюда и навести дома хоть какой-то порядок, – рассказывает один из пенсионеров, житель Харьковской области. – Вот так вот. Два дня назад я приехал сюда. На звук обстрелов мы не обращаем уже внимания, . Всё это понятно – я уже знаю, что значит 122-й калибр, что такое 152-й… А со 155-м калибром вот только появились.

– Нам сейчас приходится быть и немного психологами, – делится один из сапёров. – Кого-то надо успокоить, кому-то нужно немного помочь. Иногда просто дашь человеку воды попить, и он успокоится. Некоторым просто нужно с кем-то поговорить.

Обнаруженные боеприпасы команды сапёров вывозят в отдалённые районы и уничтожают в безопасных местах. В данным украинского МВД, для оказания помощи в разминировании территории в стране действуют также группы иностранных специалистов.