Испания: самый жаркий май

Испания страдает от аномальной жары, которая, по прогнозам метеорологов, продлится до конца будущей недели и температура будет на 15°C выше средней по сезону, а это значит, что нынешний май может стать самым жарким за всю историю более чем вековых наблюдений. В некоторых районах страны в субботу столбики термометров поднялись до 44°С.

По последним данным, около 2 тысяч человек ежегодно умирают в Испании из-за чрезмерной жары. Первыми жертвами становятся люди, уже имеющие проблемы со здоровьем - страдающие от хронических заболеваний или перенёсшие тяжёлую болезнь.

Рубен дель Кампо из Испанского Метеорологического агентства говорит, что в ближайшие годы климат на юге Европы будет становиться всё теплее:

"Можно утверждать, что жаркий климат, климат Северной Африки смещается в сторону юга Европы, и последствия этого таковы, что к середине века у нас будут более продолжительные и интенсивные периоды засухи и, конечно, более высокие температуры. Лето в относительно прохладном испанском городе, таком, как Ла-Корунья, может стать похожим на климат марокканского города Касабланка".

В районе Барселоны температура воздуха не поднялась выше 30°С, а на будущей неделе ожидаются дожди и относительная прохлада. Но и здесь говорят, что для мая 29°С, зарегистрированных в воскресенье - рекордные. Так жарко здесь бывает обычно лишь в августе.