Индийские фермеры и торговцы негодуют: их лишили прибыли из-за запрета экспорта на пшеницу

Фермеры Индии, которая занимает второе место в мире по производству пшеницы, переживают непростые времена.14 мая Нью-Дели запретил экспорт пшеницы с целью удержать контроль над внутренним рынком на фоне скачка мировых цен из-за вторжения России в Украину.

Власти заявили, что решили защитить продовольственную безопасность своего гигантского населения. Индийские фермеры и торговцы негодуют: их лишили прибыли, поскольку внутренние цены резко упали. К проблеме добавилась еще одна: сильнейшая засуха.

Радж Суд, торговец пшеницей: "Правительство полагало, что наши потребности будут удовлетворены со сбором богатого урожая, и они будут экспортировать зерно. Но из-за сильной жары мы потеряли 20% урожая. Когда власти это осознали, они призвали к запрету на экспорт".

Миллионы мелких фермеров в Индии находятся на грани выживания. Их доход напрямую зависит от погоды. Некоторые не в состоянии покрыть даже свои расходы.

Раджвант Сингх, фермер: "В нынешнем году мы собрали лишь половину урожая из-за сильной жары, колоски пшеницы высохли и упали. Обычно у нас был урожай 22 центнера, но в этот раз производство сократилось до 12 центнеров".

Еще в прошлом месяце премьер-министр Нарендра Моди предложил помощь в устранении глобального дефицита пшеницы. Однако затем власти пересмотрели прогноз по производству пшеницы в 2021-2022 году, сократив его почти на 6%, до 105 миллионов тонн.