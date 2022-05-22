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Бизнес

Всемирный экономический форум в Давосе: очно и без России

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Конгресс-центр ВЭФ в Давосе
Конгресс-центр ВЭФ в Давосе   -   Авторское право  FABRICE COFFRINI/AFP

Швейцарский Давос принимает Всемирный экономический форум. Его тема - "История в поворотный момент: политика правительств и бизнес-стратегии". В рамках мероприятия будет обсуждаться ситуация в Украине, неотложные гуманитарные вопросы и проблемы безопасности, восстановление экономики после пандемии, борьба с изменением климата и использования технологий четвертой промышленной революции.

На этот раз российских представителей в Давосе не ждут: форум приостановил отношения с Россией на фоне санкций США и ЕС, принятых в связи с вторжением России в Украину.

В январе основатель форума Клаус Шваб объявил, что после двухлетнего перерыва, вызванного пандемией коронавируса, форум состоится в очном формате. Именно он впервые собрал в Швейцарии ведущих бизнесменов и политиков, чтобы обсудить перспективы развития европейского бизнеса на мировом рынке.

В дискуссиях в Давосе примут участие более двух тысяч человек, в том числе 50 глав государств и правительств.

"Весенний Давос" пройдет с 22 по 26 мая.