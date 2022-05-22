Визит президента США в Японию

Президент США Джо Байден прибыл с визитом в Японию - второй пункт своего азиатского турне. Правительственный самолёт с главой Белого дома приземлился в воскресенье на базе ВМС США Йокосука. Встреча президента с японским премьер-министром запланирована на понедельник. Главная тема переговоров - вопросы укрепления двусторонних отношений с учетом ситуации вокруг Украины и усиления присутствия Китая в регионе.

В Токио Байден прилетел из Сеула, где говорил в том числе об угрозе со стороны Пхеньяна:

"Мы готовы ко всему, что может сделать Северная Корея. Мы продумали, как будем реагировать на всё, что они сделают. Так что меня это не беспокоит".

В Южной Корее Байден посетил завод Hyundai, заявив, что инвестиции этой компании в строительство крупного предприятияв США ещё больше сблизят обе страны. В программе визита были также встреча с американскими и южнокорейскими военнослужащими на авиабазе Осан. Президент США и его южнокорейский коллега Юн Сук Ёль объявили о возможность расширения совместных военных учений для сдерживания ядерной угрозы, исходящей от Северной Кореи.