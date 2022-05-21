Колумбия: Бетанкур поддержит Эрнандеса

Ингрид Бетанкур заявила, что выходит из предвыборной гонки на пост президента Колумбии и поддержит независимого кандидата Родольфо Эрнандеса. Претенденты решили объединить свои усилия, объявив, что оба привержены принципу этичного управления страной и борьбе с коррупцией.

20 лет назад Бетанкур была похищена во время предвыборной кампании и провела в плену у повстанцев марксистов 6 лет.

Президентские выборы в Колумбии пройдут 29 мая.