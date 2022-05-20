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мир

Умер Вангелис

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 Вероника Доваль
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Вангелис
Вангелис   -   Авторское право  Aris Messinis/Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved.

Во Франции в возрасте 79 лет скончался всемирно известный греческий композитор, один из первых авторов и исполнителей электронной музыки Вангелис Папатанасиу.

Он написал саундтреки ко множеству фильмов, среди которых "Бегущий по лезвию", "Александр", "Призрак оперы", "Огненные колесницы". За музыку к этой спортивной драмме, вышедшей в 1981 году, Вангелис удостоился премии "Оскар". Тема из этой картины возглавляла все самые престижные хит-парады США.

Кроме того композитор работал над созданием академической, симфонической и хоральной музыки. В 2002 году Вангелис стал автором гимна чемпионата мира по футболу в Японии и Южной Корее.

Последний его студийный альбом вышел в 2021 году и назывался "Юнона к Юпитеру".