Умер Вангелис

Во Франции в возрасте 79 лет скончался всемирно известный греческий композитор, один из первых авторов и исполнителей электронной музыки Вангелис Папатанасиу.

Он написал саундтреки ко множеству фильмов, среди которых "Бегущий по лезвию", "Александр", "Призрак оперы", "Огненные колесницы". За музыку к этой спортивной драмме, вышедшей в 1981 году, Вангелис удостоился премии "Оскар". Тема из этой картины возглавляла все самые престижные хит-парады США.

Кроме того композитор работал над созданием академической, симфонической и хоральной музыки. В 2002 году Вангелис стал автором гимна чемпионата мира по футболу в Японии и Южной Корее.

Последний его студийный альбом вышел в 2021 году и назывался "Юнона к Юпитеру".