Франция: объявлен новый состав правительства

Во Франции представлен состав нового правительства, сформированного премьер-министром Элизабет Борн, которую 16 мая назначил на эту должность президент страны Эммануэль Макрон. Генеральный секретарь Елисейского дворца Алексис Колер объявил имена министров.

Жеральд Дарманен, ставший главой министерства внутренних дел два года назад, сохранил свою должность.

Министром экономики и финансов остаётся Брюно Лё Мер, занимающий этот пост с 2017 года.

Министерство обороны в новом правительстве возглавит Себастьен Лекорню. В прошлом правительстве он был министром заморских территорий.

Жан-Ив Ле Дриан, занимавший пост министра иностранных дел с 2017 года, уступит свой портфель. Главой французского МИДа станет теперь Катрин Колонна, проработавшая последние два с половиной года в должности посла в Великобритании.

На должность министра по европейским делам в новом правительстве назначен Клеман Бон, ранее занимавший должность госсекретаря при внешнеполитическом ведомстве.

Министром экологических преобразований стала Амели де Моншален, в прежнем кабинете занимавшая должность министра реорганизации и государственной службы.

Министерство энергетических преобразований возглавит Аньес Панье-Рюнаше, которая была министром промышленности.

Новое правительство назначено спустя месяц после переизбрания президента Эманнуэля Макрона.