16 задержанных в ходе операции Европола и карабинеров "Трансильвания"

16 человек задержаны в пятницу в рамках координируемой Европолом операции "Трансильвания" (её назвали так потому, что именно в эту область на северо-западе Румынии поступали незаконно полученные мошенниками средства). Операцию провели карабинеры итальянского города Реджо-ди-Калабрия в сотрудничестве с полицейскими Румынии, Нидерландов и Германии.

Расследование, по которому проходят до 60 человек, началось в 2018 году. Тогда 90-летний житель калабрийской деревни Локри подал жалобу в полицию на румынскую девушку, которая вымогала у него крупные суммы, притворившись влюблённой.

Со временем число жалоб не переставало расти, а Modus operandi в большинстве случаев был схож: пожилых одиноких мужчин либо соблазняли с целью ограбления (иногда с помощью наркотиков), либо вымогали у них деньги, грозя раскрыть отношения с румынской девушкой членам семьи.

Одной из жертв особенно не повезло: злоумышленницы подсыпали ему пожилому человеку такую дозу валиума, что в последующие дни у него случилось два сердечных приступа.

Задержанными предъявлены обвинения по нескольким уголовным статьям, им грозят крупные тюремные сроки.