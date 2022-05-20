Boeing в третий раз пробует пристыковать Starliner к МКС

Космический корабль Starliner компании Boeing стартовал к Международной космической станции на ракете-носителе Atlas V с космодрома на мысе Канаверал во Флориде. На его борту около 360 кг груза.

Это уже третья попытка аэрокосмического гиганта произвести успешную стыковку с МКС.

Первая из них была предпринята в 2019 году и закончилась неудачей из-за ошибок в программном обеспечении.

Вторая планировалось еще в августе прошлого года, но из-за технических проблем за три часа до старта запуск Starlinerа был отменен.

НАСА хочет сертифицировать Starliner в качестве второго корабля для доставки астронавтов на космическую станцию - роль, которую уже готова выполнять SpaceX Илона Маска после успешной тестовой миссии капсулы Dragon в 2020 году.

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