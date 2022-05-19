Почётный король возвращается на пару дней

Почётный король Испании Хуан Карлос возвращается в страну впервые за два года. Сообщается, что он пробудет там несколько дней, навещая членов своей семьи. В 2014-м году Хуан Карлос отрёкся от престола в пользу своего сына Филиппа. В 2020-м он объявил, что добровольно покидает Испанию на фоне многочисленных скандалов: в отношении экс-монарха было заведено несколько дел, но официальных обвинений ему не предъявляли. Сейчас он живёт в ОАЭ.