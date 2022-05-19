Ольга Смирнова: "Я следовала своей совести"

Теперь она репетирует и танцует здесь, в Амстердаме: 30-летняя Ольга Смирнова, ведущая солистка Большого театра, в середине марта покинула Россию и продолжает карьеру за границей.

Звезду пригласили в труппу Национального балета Нидерландов, где она уже исполняет ведущие партии. Ольга не скрывает, что ее увольнение и отъезд из Москвы связаны с войной.

"Когда началась война, первые дни я была в шоке, не ожидала, что все зайдет так далеко. Было ощущение, что произошла о ошибка и что вот-вот все прекратится, - рассказывает танцовщица".

С начало войны в Украине несколько иностранных танцоров объявили об уходе из российского балета. Смирнова - первая прима, решившаяся на такой шаг.

"Я не считала, что дезертирую, - говорит артистка. - Думаю, я была честна с собой, следовала своей совести. Я решила что для меня это правильный выбор, чувствовала, что иду в верном направлении".

Свою первую партию в составе труппы театра Нидерландов Ольга станцевала 3 апреля в балете "Раймонда". Смирнова — самая юная прима Большого театра. В 2020 году она получила премию президента РФ для молодых деятелей культуры.