Карта военных действий в Украине 18 мая

Судьба украинских солдат, неделями оказывавших сопротивление на заводе "Азовсталь" в Мариуполе, остается неясной после того, как бойцов вывезли на подконтрольную России территорию. Замминистра обороны Украины сказала, что их обменяют на российских военнопленных, но некоторые российские официальные лица заявили, что их могут судить или даже казнить.

С самого начала российского вторжения 24 февраля Мариуполь находится под постоянными бомбардировками. Портовый город, где до войны жили около 430 тысяч человек, окружен с начала марта.

Эта картина потрясла весь мир: 9 марта российская авиация нанесла удар по роддому и детской больнице. Неделей позже, в середине марта, театр, где спасались гражданские лица, был разбомблен.

Аналитики Института по изучению войны говорят, что Кремль мог согласиться на сдачу в плен защитников "Азовстали" на определенных условиях, чтобы быстрее заявить о полном контроле над Мариуполем. Он также может пытаться отвлечь критиков от неудавшейся переправы через реку Северский Донец и медленного темпа вторжения.

Украинская армия продолжила выталкивать остающиеся в регионе российские войска на северо-восток от Харькова 17 мая. Украинские войска по-прежнему угрожают российским наземным линиям связи, ведущим в Изюм через Волчанск.

Войска РФ продолжают продвижение в Донбассе с ограниченным успехом, их основные усилия направлены на подготовку к битве за Северодонецк.

"Пытаясь преодолеть сопротивление Украины, Россия использовала значительное количество дополнительных сил", — говорится в сводке британской разведки, — "в том числе чеченских бойцов. Боевое развертывание настолько разнообразных военных формирований говорит о значительных проблемах России с ресурсами в Украине, и, вероятно, способствует разобщенному командованию, которое продолжает препятствовать операциям России".