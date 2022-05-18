Российский военный признал вину в убийстве мирного жителя

Первый судебный процесс по делу о военных преступлениях, совершенных россиянами, начался в Киеве.

На скамье подсудимых — 21-летний сержант из Иркутской области Вадим Шишимарин. 28 февраля, на четвертый день российского вторжения, его колонна попала под обстрел. Отстав от сослуживцев, Шишимарин вместе с четырьмя другими военнослужащими угнал частный автомобиль и направился к границе. По дороге они встретили 62-летнего мирного жителя — тот был без оружия, ехал на велосипеде и говорил по телефону. По словам Шишимарина, он получил приказ выстрелить в мужчину, чтобы тот не рассказал о них украинским военным. Российский сержант открыл огонь.

Теперь Шишимарина обвиняют по статье "Нарушение законов и обычаев войны". Ему грозят годы тюрьмы — вплоть до пожизненного заключения.

В первый же день суда Вадим Шишимарин полностью признал свою вину.

Всего в офисе Генпрокурора Украины готовят дела против 41 российского солдата. В списке военных преступлений — убийство гражданских лиц, бомбардировка гражданской инфраструктуры, изнасилование и мародерство. Впрочем в Киеве не уточняют, сколько обвиняемых на данный момент находятся в украинском плену.