Британцам становится все сложнее поддерживать привычное качество жизни

По итогам апреля, инфляция в Великобритании разогналась до 9% в годовом выражении, что стало самым высоким показателем за последние сорок лет.

Данные обнародовала Национальная статистическая служба Соединенного Королевства. Дорожает буквально все: продукты питания, алкоголь и строительные материалы.

Причина - рост цен на энергоносители, что вызвано, в частности, всплеском спроса после пандемии. Ситуацию усугубило российское вторжение Украину, что привело к сокращению поставок газа из России.

По оценкам Банка Англии, к концу года уровень инфляции в стране увеличится до 10%. Первыми под ударом окажутся малообеспоченные британцы.