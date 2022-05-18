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мир

ЕС обещает Киеву еще 9 млрд евро

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Урсула фон дер Ляйен
Урсула фон дер Ляйен   -   Авторское право  Jean-Francois Badias/Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved

Европейский Союз пообещал Киеву новый пакет макрофинансовой помощи текущем году. Об этом сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, которая чуть более месяца назад посетила с визитом Украину и провела переговоры с президентом Владимиром Зеленским.

Евросоюз уже предоставил Украине более 4-х млрд евро финансовой и гуманитарной помощи. Военная составила почти 1,5 млрд .

Урсула фон дер Ляйен, глава Еврокомиссии: "Мы предлагаем Украине в 2022 году увеличить уже предоставленную ей краткосрочную помощь, новым исключительным макрофинансовым траншем в размере до девяти миллиардов евро. Конечно, мы должны подумать и о завтрашнем дне, о восстановлении Украины. И в этом плане ответственность лежит Европейском Союзе. Евросоюз стратегически заинтересован в том, чтобы возглавить процесс реконструкции".

Однако, отметила Урсула фон дер Ляйен, ЕС не должен это делать в одиночку, ему нужны союзники.