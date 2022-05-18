ЕС обещает Киеву еще 9 млрд евро

Европейский Союз пообещал Киеву новый пакет макрофинансовой помощи текущем году. Об этом сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, которая чуть более месяца назад посетила с визитом Украину и провела переговоры с президентом Владимиром Зеленским.

Евросоюз уже предоставил Украине более 4-х млрд евро финансовой и гуманитарной помощи. Военная составила почти 1,5 млрд .

Урсула фон дер Ляйен, глава Еврокомиссии: "Мы предлагаем Украине в 2022 году увеличить уже предоставленную ей краткосрочную помощь, новым исключительным макрофинансовым траншем в размере до девяти миллиардов евро. Конечно, мы должны подумать и о завтрашнем дне, о восстановлении Украины. И в этом плане ответственность лежит Европейском Союзе. Евросоюз стратегически заинтересован в том, чтобы возглавить процесс реконструкции".

Однако, отметила Урсула фон дер Ляйен, ЕС не должен это делать в одиночку, ему нужны союзники.