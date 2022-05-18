В Брюсселе пояснили позицию по энергоконцерну Eni, открывающему счет в рублях

В Брюсселе отреагировали на решение итальянской энергетической компании Eni открыть банковский счет в евро и еще одного в рублях в Газпромбанке для расчетов за поставки российского газа. Схема предполагает оплату в валюте с последующей конвертацией в рубли. Однако платежные обязательства будет считаться выполненным с первым переводом суммы евро, как того требуют действующие договоры.

Насколько это совместимо с введенными ЕС антироссийскими санкциями? Ситуацию прокомментировала еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони:

"Во-первых, контракты заключаются в евро и долларах. Во-вторых, все предприятия платят в евро и долларах. Точка. Если бы меня спросили: "Они платят в рублях и это нарушение санкций", то ответ был бы другим. Но это не то, что происходит с европейскими компаниями".

Несколько дней назад премьер-министр Италии отметил, что большинство европейских энергетических концернов поступили таким же образом. Eni, которая на 30% принадлежит государству, уверяет, что продолжит осуществлять платежи в евро.