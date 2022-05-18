Жителям Шанхая разрешили ненадолго выходить из домов

Шанхай постепенно возвращается к нормальной жизни. Впервые за последние почти два месяца жесткого локдауна жителям некоторых районов разрешили ненадолго выходить из своих домов.

Первым делом люди направились в супермаркеты, чтобы купить необходимые продукты и пополнить запасы.

Чтобы покинуть компаунд или попасть в магазин, нужно предъявить на КПП пропуск и электронный код здоровья с негативным результатом теста на коронавирус за последние 48 часов.

Многие после карантина просто наслаждались свежим воздухом и делали элементарную зарядку.

Локдаун для некоторых районов Шанхая начали вводить с 28 марта, а 1 апреля закрыли уже весь город. Власти заявляют, что намерены следовать политике "нулевой терпимости" к ковиду и поощряют вакцинацию.