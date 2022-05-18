Джо Байден посетил Буффало

Президент США Джо Байден вместе с супругой Джилл почтили память погибших при стрельбе в городе Буффало, штат Нью-Йорк. Они возложили цветы к импровизированному мемориалу возле магазина, где во вторник произошло нападение, жертвами которого стали десять человек, в основном темнокожих. У следствия нет сомнений в том, что преступление было совершено на почве расовой ненависти.

Байден выступил затем в местном общественном центре и в своей речи призвал ужесточить законы о контроле за оружием, а также призвал жителей страны дать отпор расизму и принять разнообразие нации:

– Джилл и я обращаемся к вам из глубины души нашего народа. Обещаю вам, что в Америке зло не победит. Ненависть не победит, и последнее слово будет не за превосходством белых.

Байден также отметил, что устроивший стрельбу 18-летний белый американец, перед нападением разместивший в интернете манифест, где называет себя фашистом, принадлежит к «ненавистному меньшинству».