Текстовая трансляция Euronews | Швеция официально подала заявку на вступление в НАТО

Власти Украины подтвердили выход 264 военных с "Азовстали".

Губернатор Курской области сообщил об обстреле села на границе с Украиной.

Министр иностранных дел Швеции Анн Линде подписала заявку на вступление страны в НАТО.

Бюро экономической безопасности (БЭБ) Украины и Офис генерального прокурора обеспечили наложение ареста на активы кипрских компаний на сумму свыше 12,4 млрд грн, которые находятся на счетах Альфа-Банка (Киев), бенефициарами которого являются российский олигарх и российские бизнесмены, сообщила пресс-служба БЭБ в понедельник.

Во вторник около пяти часов утра ВС РФ нанесли ракетный удар по Ахтырке, по меньшей мере, пять человек ранены.