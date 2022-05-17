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Текстовая трансляция Euronews | Швеция официально подала заявку на вступление в НАТО

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Премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон накануне заявила, что страна подаст заявку на членство в НАТО
Премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон накануне заявила, что страна подаст заявку на членство в НАТО   -   Авторское право  Henrik Montgomery/TT/TT NEWS AGENCY

Власти Украины подтвердили выход 264 военных с "Азовстали".

Губернатор Курской области сообщил об обстреле села на границе с Украиной.

Министр иностранных дел Швеции Анн Линде подписала заявку на вступление страны в НАТО.

Бюро экономической безопасности (БЭБ) Украины и Офис генерального прокурора обеспечили наложение ареста на активы кипрских компаний на сумму свыше 12,4 млрд грн, которые находятся на счетах Альфа-Банка (Киев), бенефициарами которого являются российский олигарх и российские бизнесмены, сообщила пресс-служба БЭБ в понедельник.

Во вторник около пяти часов утра ВС РФ нанесли ракетный удар по Ахтырке, по меньшей мере, пять человек ранены.