Карта боевых действий в Украине 17 мая

ISW (Институт по изучению войны) сообщает, что за минувшие сутки российские войска провели ограниченные и в основном безуспешные наземные наступательные операции вдоль линии фронта в Украине. Но в последнее время российские ракетные и артиллерийские удары участились в нескольких приграничных районах, поскольку украинское контрнаступление на северо-востоке набирает обороты.

В Черниговской области к северу от Киева глава военной администрации заявил, что россияне "во вторник утром обстреляли ракетами село Десна". Генштаб Украины заявил, что на северо-востоке Сумщины Россия вела артиллерийский огонь через границу..

Российские обстрелы отдельных районов Харьковской области также продолжались. Об этом сообщил начальник областного военного управления северо-восточного города.

Российская группировка вокруг Харькова в частности пытается удержать границу и предотвратить продвижение украинских войск дальше на север. Это отличается от предыдущих выводов российских войск из-под Киева, Чернигова и Сум в начале войны, когда россияне полностью отошли на свои территории.

Вдоль линии фронта в Луганске и Донецке Украина сообщает о продолжающихся попытках российских войск продвинуться в нескольких направлениях, все попытки были безуспешны, но артиллерийский огонь и авиаудары на востоке продолжались.

Подвергся ракетному обстрелу и запад Украины: украинская военная база примерно в 15 километрах от границы с Польшей, по словам главы Львовской областной военной администрации Максима Козицкого, была обстреляна российскими ракетами рано утром во вторник. Козицкий также сказал, что повреждены Яворовское районное отделение Львовской железной дороги и инфраструктура

Министерство обороны Великобритании заявляет, что Россия готова использовать артиллерию против населенных пунктов практически неизбирательно.

Согласно последним данным британской разведки, в ближайшие недели Россия, вероятно, продолжит в значительной степени полагаться на массированные артиллерийские удары, пытаясь набрать обороты в своем наступлении в Донбассе.