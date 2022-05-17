Разрушение школ - глубокая травма для детей

Директор черниговской школы № 21 Инна Левченко думала, что в в здании детского учебного заведения она будет в безопасности. Но, как оказалось, ошибалась. Сейчас Инна лечится в Киеве. Вместе со школьниками она находилась в подвале, получила перелом ноги и другие ранения во время бомбардировки 3 марта.

Российская армия отрицает, что наносила удары по гражданской инфраструктуре, но Левченко говорит, что её школу бомбили преднамеренно:

"Мы даже написали большими буквами "ДЕТИ", повесили на окна, а они... Когда они сбросили бомбу, то ясно видели, что это школа. Когда стреляют из ракетных установок, "градов", то ещё возможно попасть не туда. Но бомба на школу - это было точечное уничтожение, запугивание".

Associated Press и Frontline независимо друг от друга проверили как минимум 57 школ, по которым были нанесены удары, указывающие на возможное военное преступление.

В Киеве утверждают, что с момента российского вторжения 24 февраля пострадали более 1000 украинских школ и колледжей. Многие из них использовались как центры раздачи продовольствия и убежища.

А в городе Горловке, контролируемом пророссийскими силами, в первые дни войны были убиты два учителя. Здесь обвиняют в обстреле украинскую сторону. .

Дэвид Боско, эксперт по военным преступлениям Университетf Индианы в Блумингтоне говорит о преступном пренебрежении жизнью людей:

"Это действительно предполагает закономерность. И это важный элемент расследования военных преступлений, особенно если вы пытаетесь привлечь к ответственности высших должностных лиц военного или политического руководства. (...) Чем очевиднее эта закономерность, тем убедительнее доказательства того, что существует какой-то план или политика нанесения таких ударов".

Специалисты говорят, что уничтожение школ, которые таким образом прекращают восприниматься детьми как безопасное место, глубоко травмирует их психику. В Чернигове были повреждены 28 из 35 школ. Некоторые сейчас лежат в руинах.