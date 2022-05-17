Виктор Орбан стал премьером Венгрии в пятый раз

Государственное собрание Венгрии в понедельник переизбрало Виктора Орбана премьер-министром ещё на четыре года. За то, чтобы доверить лидеру партии ФИДЕС пятый мандат, проголосовали 133 депутата однопалатного парламента, против - 27.

На парламентских выборах 3 апреля возглавляемая Орбаном партия коалиция с христианскими демократами одержала убедительную победу, завоевав 135 из 199 мест. По поручению президента республики в начале мая Орбан приступил к формированию нового кабинета министров и на прошлой неделе представил его состав.

Сразу же после голосования в парламенте новый глава правительства, которому 31 мая должно исполниться 59 лет, принёс присягу.

Накануне из-за оппозиции Венгрии министры иностранных дел 27 стран Евросоюза не смогли согласовать в Брюсселе шестой пакет санкций против России, куда входит эмбарго на импорт российской нефти, а также внесение патриарха Кирилла в чёрный список.

"Перед нашими глазами разворачивается картина десятилетия войны", - заявил ранее премьер-министр Венгрии, выступая в парламенте. Виктор Орбан считает, что вторжение России в Украину будет иметь крайне тяжёлые последствия для всей Европы и "будет представлять постоянную угрозу безопасности для его страны".